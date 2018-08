N'ayez pas la haine, et ne soyez pas ennuyé si nous écrivons "hainuyer": c'est l'orthographe recommandée

Alors, pour rassurer ces lecteurs, et pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, voici les 4 arguments principaux pour lesquels il est logique, voire conseillé de privilégier la forme "Hainuyer":

"Impensable! Pauvres de nos enfants qui apprennent ainsi...l'HORTOFRAFFE!", "Le journaliste doit revoir son orthographe", "Encore la faute du stagiaire": qu'est-ce qui a valu à RTBF Info de se faire ainsi allumer sur sa page Facebook par ses fans? Tout simplement l'utilisation du terme "Hainuyers" dans un titre pour désigner deux habitants du Hainaut . Et ce alors qu'une partie importante de la population wallonne est habituée à écrire "Hennuyer", qu'elle pense être la seule forme correcte possible.

Selon plusieurs linguistes, la version "Hainuyer" se retrouverait plus souvent en France et "Hennuyer" côté belge. Mais les deux formes semblent coexister depuis des siècles...

Absolument tous les dictionnaires, qu'ils soient en version papier (dont le Larousse et le Trésor de la Langue Française) ou en ligne, reconnaissent les deux usages: "hainuyer, hainuyère" ET "hennuyer, hennuyère".

Comme la rivière "Haine", provient elle même de "hagina" en germanique (de hago, le bois==>celle qui traverse les bois), le g entre deux voyelles s'étant généralement assourid en français, le respect de l'étymologie pencherait plutôt vers la conservation du "ai" dans le nom de la rivières, de la provinces et de leurs dérivés. Dès 945, la forme "Haina" est d'ailleurs attestée.

Mais s'il s'agit de respecter l'étymologie, "Hainuyer" semble plus indiqué. A l'origine des Hainuyers, il y a bien sûr le Hainaut qui a lui même été formé sur base de la Haine (la rivière qui la traverse) + le francique gau (gouw en néerlandais) (la rive ou le district), ce qui a effectivement donné lieu à "Hennegau" en allemand et "Henegouwen" en néerlandais. En français par contre, le "g" placé entre deux syllabes est devenu muet, et on trouve la province écrite "Haynau" au 16ème siècle.

Cela a sûrement eu une influence même si la graphie "henau" a été attestée en ancien français... à cause de la prononciation.

"L'orthographe étymologique est hennuyer, la graphie hainuyer est une coquetterie récente" nous a argumenté un lecteur attentif. Pas si simple, en fait. Il est vrai que la forme "hennuyer" est attestée depuis plusieurs siècles. A la Province de Hainaut, on estime cependant, explication reprise par le journal "Le Soir" que "hennuyer" vient plutôt d’une racine germanique – Hainaut se disant "Henegouwen" en néerlandais et "Hennegau" en allemand.

Le pluriel actuel observé dans "Hennuyères" semble donc inspiré d'une fausse étymologie qui le rattache à "Henegouwen". Raison de plus pour ne pas le prendre pour référence...

Les premières mentions du village évoquent en effet "Henwirch" et "Hannuaria", deux termes qui ne semblent rien à voir avec la Haine, qui passe d'ailleurs assez loin du village.

4°) L'argument d'autorité

C'est sans doute le plus important aujourd'hui: après avoir elle aussi hésité entre les deux usages à une certaine époque, la Province de Hainaut a clairement tranché dans les années 2000: ce sera "hainuyer" et "hainuyère". Pour toutes les bonnes raisons exprimées ci-dessus et pour marquer clairement la filiation à la "Haine".

Depuis de nombreuses institutions, programmes, et autres dénominations officielles ont consacré cet usage. On notera parmi les plus importants: