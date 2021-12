My Tiny Restaurant : "On ne peut pas s’arrêter uniquement à une bonne cuisine, il faut une énorme communication tout autour"

Nadège et Than-Nahn composent l'un de ces duos. Il y a deux ans, ces deux jeunes femmes ne se connaissaient pas encore. Than-Nahn travaille dans le commerce digital et Nadège, dans la publicité. Leur passion commune pour la cuisine les ont rapprochées et ces deux amies rêvent aujourd'hui d'ouvrir leur restaurant.

"Je pense que si on veut se lancer en 2021 dans l’Horeca et tout simplement dans l’entreprenariat", confie Nadège, "il y a toute une série de défis qui sont face à nous, notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Maintenant on ne peut pas s’arrêter uniquement à une bonne cuisine, il faut une énorme communication tout autour".

La candidate voit juste : il ne sera pas seulement question de cuisine et de dégustation dans l'émission télévisée. Les candidats devront aussi décorer leur restaurant et proposer un plan financier cohérent. Car aujourd'hui, tout cela compte pour se faire une place dans le monde de la restauration.

"Je pense qu’aujourd’hui, on doit se partenariser", explique l'un des jurés de l'émission, Jonathan Blanchard. Pour cet investisseur, "on doit approcher des personnes qui ont déjà pignon sur rue, qui ont des connaissances qui pourraient vous aider à avancer".

"Les années 80 sont révolues", ajoute le propriétaire du groupe Art Blanc, qui exploite une dizaine de bars, restaurants et lieux de réception. "On ne sait plus se lancer aussi facilement en se disant : 'je fonce tête-baissée, je ne calcule rien'. Aujourd’hui, il y a plus de calculs à prévoir."

Ce concours se déroulera chaque mercredi soir, pendant neuf semaines, sur Tipik. Le duo gagnant recevra un chèque de 15.000 euros pour concrétiser son projet.