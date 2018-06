MTV annonce un reboot de la série "Daria"

Pour l'instant, l'on sait juste que la série changera de nom pour s'appeler "Daria et Jodie", du nom de l'amie afro-américaine de Daria, la série abordant par là les questions de racisme et de minorité. "Ces deux jeunes femmes intelligentes abordent le monde de manière satirique tout en déconstruisant la culture populaire, les classes sociales, le genre et la race" relate MTV dans son communiqué retranscrit par nos confrères du Monde. Grace Edwards (Unbreakable Kimmy Schmidt, Inside Amy Schumer) sera la scénariste de ce reboot.

Espérons en tout cas que Daria n'aura rien perdu de sa verve, et qu'elle accompagnera autant les adolescents de notre époque qu'elle nous a accompagné dans ce monde d'adultes aux comportements absurdes.