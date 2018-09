Mostra de Venise: and the winner is… Netflix !

Favori de la critique internationale, "Roma", lauréat du Lion d’Or cette année est sans conteste le film le plus personnel d’Alfonso Cuaron. Le réalisateur de "Gravity" y raconte dans une fresque en noir et blanc son enfance à Roma, quartier de Mexico, et rend hommage aux femmes qui l’ont élevé : sa mère, bien sûr, mais aussi une domestique dévouée.

LA 75ème Mostra de Venise s’est clôturée ce samedi soir avec la cérémonie du palmarès. Le président du jury, le cinéaste Guillermo del Toro, a décerné le Lion d’Or à un compatriote, Alfonso Cuaron, pour son film "Roma". Et de ce fait couronne Netflix.

Un autre film très remarqué, la tragicomédie historique "The favourite" du grec Yorgos Lanthimos, repart avec deux trophées : le Grand Prix du jury et le prix d’interprétation féminine pour l’anglaise Olivia Colman, révélée par la série "Broodchurch". Le prix du meilleur acteur va, sans surprise, à l’américain Willem Dafoe pour son incarnation saisissante de Vincent Van Gogh dans "At Eternity’s gate".

Les westerns de la compétition sont primés : Jacques Audiard repart avec le prix du meilleur réalisateur pour "The Sisters brothers" et les frères Coen avec celui du meilleur scénario pour "Buster Scruggs". Quant à la seule femme de la sélection, l’Australienne Jennifer Kent, remporte un Prix Spécial du Jury pour "The nightingale".

Une fresque intimiste

Après son Oscar pour son film d’aventure spatiale "Gravity", Alfonso Cuaron avait Hollywood à ses pieds. Mais au lieu de se lancer dans une superproduction américaine, le cinéaste mexicain s’est fait plaisir : il retrace son enfance dans une fresque intimiste tournée en noir et blanc, en espagnol et sans star au générique. Il a pu compter sur l’appui de Netflix pour produire ce film peu commercial. Aujourd’hui, le géant du streaming peut se frotter les mains : le film repart avec le Lion d’Or, alors qu’à Cannes, Netflix n’avait pas pu trouver un accord avec le comité du festival pour placer ses films en sélection. Ce n’est pas tout : à Venise, outre "Roma", Netflix est primé une 2ème fois avec le film des frères Coen, " Buster Scruggs ", qui remporte le prix du scénario.

C’est un tournant historique : c’est la première fois que deux films produit pour une plateforme numérique, et pas pour une diffusion dans les salles de cinéma, décrochent des trophées dans un festival prestigieux. Pointons aussi qu’ Olivia Colman, sacrée meilleure actrice à Venise, sera la prochaine star de la 3ème saison de "The crown", série produite par… Netflix. Dorénavant il sera difficile d’ignorer la force de frappe de ce nouveau venu dans le monde du cinéma.