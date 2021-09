Moscou accuse Google et Apple d' "ingérence électorale" à trois semaines des élections

Le gendarme des télécoms russe a estimé jeudi que le refus par les géants américains Apple et Google de supprimer l'application de l'opposant Alexeï Navalny pouvait s'apparenter à une "ingérence électorale".

Des législatives se tiendront d'ici trois semaines en Russie sans la participation des alliés de M. Navalny, exclus du scrutin ou contraints à l'exil depuis l'interdiction de leurs organisations, déclarées en juin "extrémistes".

►►► A lire aussi: Russie : un an après l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, que devient son combat ?

Le 20 août, le service russe de surveillance des télécoms, Roskomnadzor, avait déjà exigé de Google et Apple la suppression de l'application de l'opposant disponible dans leurs boutiques en ligne.

Roskomnadzor a lancé jeudi un deuxième avertissement aux entreprises américaines. "L'organisation ou la participation à des organisations extrémistes interdites en Russie peuvent être passibles de poursuites pénales", a-t-il mis en garde, ajoutant que le refus de supprimer l'application en question "peut être considéré comme une ingérence électorale".

Lors de son briefing hebdomadaire, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a qualifié l'attitude de Google et Apple d'"inacceptable à l'aune des processus électoraux en cours".

Depuis l'interdiction des organisations de M. Navalny, plusieurs sites de l'opposant ont été bloqués en Russie par Roskomnadzor.

Alexeï Navalny, condamné en février à deux ans et demi de prison dans une affaire qu'il dénonce comme politique, a appelé ses soutiens à utiliser son application pour trouver et voter pour les candidats les plus à même de battre ceux du Kremlin. Cette stratégie de "Vote intelligent" a remporté quelques succès lors d'élections locales depuis 2019.