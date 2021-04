Le monde du rap en deuil: DMX est mort

Le rappeur américain DMX est mort vendredi dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise, où il était hospitalisé dans un état critique depuis une semaine. Il avait 50 ans.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, l'une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et début des années 2000, avait été hospitalisé vendredi dernier après un infarctus à l'hôpital de White Plains, au nord de New York. Interrogé, son avocat Murray Richman a indiqué à l'AFP qu'il était mort vendredi vers 11 h du matin, confirmant les informations de médias américains.

DMX (Dark Man X) était notamment connu pour ses tubes "Ruff ryders anthem" et "Party up", incontournables des sets de DJ hip-hop dans les boîtes de nuit. Il avait également joué dans les films "Romeo must dye" avec Jet Li et "Hors limites" avec Steven Seagal.