Mort du DJ italien Claudio Coccoluto à l'âge de 59 ans

Le DJ italien Claudio Coccoluto, réputé sur la scène internationale de la musique électronique, est mort mardi à 59 ans à Cassino (sud) des suites d'une grave maladie.

Le ministre italien de la Culture Dario Franceschni a rendu hommage à ce "protagoniste de la scène créative italienne et internationale qui avec ses notes et sa musique à l'avant-garde a fait danser des générations entières de jeunes". La maire de Rome Virginia Raggi a elle salué "un grand artiste qui pendant plus de 40 ans a marqué l'histoire de la musique dance en Italie, en Europe et dans le monde".

Des débuts à l'âge de 13 ans

A 13 ans, Claudio Coccoluto avait commencé à faire le DJ dans le magasin d'électroménager de son père à Gaeta, une ville balnéaire à mi-chemin entre Rome et Naples. Coccoluto a été le premier DJ européen à mixer au Sound Factory Bar de New York sa variante de la musique électronique, qu'il qualifiait lui-même d'"underground".

Dans sa populaire émission C.O.C.C.O. sur la radio italienne Radio Deejay, il mixait en direct tout en dialoguant avec ses auditeurs. Dans les années 90, les pistes des discothèques ont résonné au son de ses plus grands succès: "Do It Whitout Thinkin", "Afromarslight", "Mind Melody 3.0"...

La sortie de son dernier album , un recueil de 14 morceaux intitulé "Imusicselection5 - Vynil Heart", remontait à juin 2008.