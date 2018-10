Mort du dernier des tontons flingueurs. Venantino Venantini s'éteint à 88 ans

C'était le dernier des Tontons flingueurs, le film culte de Georges Lautner. Francis Blanche, Bernard Blier, Lino Ventura, Jean Lefebvre, Robert Dalban et même Georges Lautner avaient rejoint le paradis des barbouzes et Venantino Venantini était le seul rescapé de cette époque magique et de ce film culte, dialogué par Michel Audiard.

Né en 1930, Venantino Venantini se destine très jeune à la peinture. Elève de Georges Braque aux Beaux-Arts à Paris, il arrive un peu par hasard au cinéma. Au total, l'acteur romain aura joué dans plus de 200 films. Il sera le porte-bonheur de Georges Lautner et de Louis de Funès qui exigeront souvent qu'il soit présent dans leurs films.

Ces dernières années, Venantino Venantini était revenu à l'avant-plan en tant que dernier survivant des Tontons flingueurs. Il continuait à tourner tant en France qu'en Italie.