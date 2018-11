Mort de Stan Lee, le créateur d'Hulk, Ironman, Spiderman et des X-Men

Le scénariste et producteur américain de comics de super-héros Stan Lee est décédé à Hollywood ce lundi, à l'âge de 95 ans.

Figure historique des studios Marvel, il est notamment connu pour avoir co-créé les super-héros Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers ainsi qu'une centaine d'autres héros qui ont fait la renommée de la firme.

Après son départ de Marvel, il avait créé en 2001 un nouveau studio, nommé POW! Entertainment. Producteur exécutif de plusieurs films Marvel, il avait notamment fait plusieurs caméos (apparitions furtives) dans les récentes adaptations cinématographiques de ses comics.

Rédacteur en chef à 20 ans

Fils d’immigrés juif roumains venus s’installer au Etats-Unis, Stan Lee, de son vrai nom Stanley Martin Lieber avait commencé sa carrière très tôt : à moins de 20 ans, il était le rédacteur en chef de Timely Comics, devenu Marvel dans les années 1960. Ses personnages, à commencer par les Quatre Fantastiques, tranchaient avec les super-héros traditionnels comme Superman.

Pour s'y retrouver au milieu de la multitude de héros qu'il avait inventés, 'Stan The Man' avait développé une astuce mnémotechnique : utiliser la même lettre comme initiale des noms et prénoms des héros : Peter Parker (Spider-Man), Matt Murdock (Daredevil), Bruce Banner (Hulk) ou encore Susan Storm (La Femme Invisible des 4 Fantastiques)...

Le scénariste avait eu droit à son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood en 2011.

Les hommages ont fleuri sur Twitter, notamment de la part des acteurs stars qui ont incarné ses personnages sur grand et petit écran. Ryan Reynolds (Deadpool), Jennifer Lawrence (Mystique dans les X-Men) ou encore Chris Evans (Captain America) ont salué l'artiste qui "les a tous inspiré".

"Il n'y aura jamais un autre Stan Lee, a pour sa part. Pendant des décennies il a insufflé aux jeunes et aux vieux de l'aventure, de l'évasion, du confort, de l'inspiration, de la force, de l'amitié et de la joie. Il émanait de l'amour et de la gentillesse et laissera une trace indélébile sur tellement de vies."