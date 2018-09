Mort de Jean Piat, vedette des "Rois maudits", homme de théâtre et grande voix du cinéma

Le comédien Jean Piat, monstre sacré du théâtre français qui avait marqué les esprits dans le feuilleton télévisé "Les Rois maudits" en 1972, et grande voix du cinéma, est mort mardi soir à Paris à quelques jours de ses 94 ans, ont annoncé ses filles à l'AFP. Jean Piat s'est éteint huit mois après sa compagne, la romancière et comédienne Françoise Dorin, décédée en janvier. Il aurait eu 94 ans dimanche.

"Dominique et Martine, ses filles, ont la douleur de vous annoncer le décès de leur père, monsieur Jean Piat, Sociétaire Honoraire de la Comédie Française, à 21h00 dans sa 94e année en son domicile parisien", ont écrit ses filles dans un communiqué transmis à l'AFP.

Interprète des grands rôles classiques et romantiques, Jean Piat a consacré sa vie au théâtre, où il fut un grand "Cyrano de Bergerac". "J'aime des textes qui défendent des valeurs auxquelles je crois ou qui posent des questions essentielles", disait cet acteur aux yeux bleus et à la voix chaude et profonde, sportif accompli qui a toujours paru plus jeune que son âge.

Mais c'est le petit écran qui l'a largement fait connaître du grand public. En 1972, il frappe les esprits dans la série en six épisodes "Les Rois Maudits" de Maurice Druon, dans le rôle de Robert d'Artois, tout de rouge vêtu.

En juillet 2017, il était remonté une nouvelle fois sur les planches, pour la pièce "Love Letters". "Je ne pense pas au prochain rôle. (...) Je pense au cimetière. C'est peut-être la dernière pièce que je joue", avait-il affirmé à la radio Europe 1.

"Ce n'est pas triste, c'est une logique. On naît, on vit, on meurt: c'est aussi simple que ça", avait-il ajouté.