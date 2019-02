"Mon autobiographie? Je suis en train de la vivre": comment Karl Lagerfeld voyait sa propre mort

Du haut de son grand âge, l'homme avait déjà pensé à son décès. Dans un article du magazine Numéro , publié en 2018, il se confiait concernant ses funérailles. "Quelle horreur ! il n’y aura pas d’enterrement", s'était-il indigné, lâchant même un légendaire ... "Plutôt mourir", de circonstance. "Depuis ces sombres histoires de la famille Hallyday, les obsèques à la Madeleine ont tout l’air d’une farce", a-t-il ajouté. Les funérailles du chanteur avaient eu lieu lors d'un hommage national, à Paris . Pour sa part, Lagerfeld avait assuré avoir "demandé à ce que l’on l'incinère et que l’on disperse ses cendres avec celles de sa mère… et celles de Choupette." Choupette du nom de son chat.

Concernant son rapport à la postérité et à d'éventuelles mémoires, le magnat de la mode ne témoignait d'aucune envie d'écrire un livre, qui resterait après son décès. "Mon autobiographie ? Je n’ai pas besoin de l’écrire, je suis en train de la vivre", explique-t-il dans le livre "Le monde selon Karl", qui recense ses plus belles "perles".

En 2018, il assurait aussi avoir fait vérifier son état de santé. "J’ai fait toutes les analyses de la terre et ils n’ont rien trouvé. Rappelez-moi donc dans dix ans et on en reparlera." Nous sommes en 2019 et l'homme n'est plus.

Pour l'instant, on ne sait rien de ce qu'il sera réellement fait du corps de l'ex patron de Chanel et si un hommage sera organisé.