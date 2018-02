Moins de protagonistes féminins dans les films hollywoodiens en 2017

Malgré les succès au box-office de Wonder Woman, Star Wars VIII, ou encore La Belle et la Bête, le nombre de femmes dans un premier rôle à Hollywood en 2017 a baissé de 5%.

Selon le rapport annuel du Centre d'étude sur les femmes à la télévision et dans les films de l'Université d'État de San Diego, la proportion de protagonistes féminins dans les 100 plus gros films de 2017 est de 24%, contre 29% en 2016. De quoi faire parler à deux semaines de la cérémonie des Oscars.

On compte également un tiers de femmes dans des rôles majeurs (37%, pas de changement par rapport à 2016) et dans des rôles où elles ont la parole (34%, une faible augmentation de 2% par rapport à 2016).

La proportion de femmes de couleur augmente

Dans ce rapport, on peut voir que la diversité atteint des records dans les films américains. En effet, le nombre de femmes noires à l'écran passe de 14 à 16% en 2017. Le pourcentage de latino-américaines fait plus que doubler et passe de 3 à 7%. Les actrices asiatiques sont, elles aussi, plus représentées, on passe de 6 à 7%.

Si les femmes veulent se donner plus de chances au grand écran, elles doivent se tourner vers le cinéma indépendant : 65% de ces productions ont confié le rôle principal à une femme.