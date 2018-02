Mobile World Congress: le jour des gadgets

Troisième jour d’affluence ce mercredi à Barcelone, où les technologies lourdes, les réseaux et les smartphones laissent une petite place aux incontournables gadgets connectés. Des robots domestiques aux antivols pour vélos, en passant par les enceintes intelligentes et les cadenas Bluetooth. Au hasard. Robelf, le petit robot Comme de nombreux autres pays, Taiwan dispose de son propre stand à Barcelone où un étrange habitant a élu domicile: Robelf, un robot de la société Robotelt technology. Robot humanoïde, Robelf mesure 85 cm, son visage sympathique s’anime dans un écran tactile et son autonomie de travail est de 7 heures. Robelf est une fée du logis capable de reconnaître les individus. Y compris ceux qui ne devraient pas être présents dans la maison. Par exemple en l’absence de ses "maîtres". Il se déplace, obéit aux ordres pour gérer la domotique du foyer et peut raconter des histoires. Son utilité, comme celle des futurs robots d’intérieur, est surtout de gérer et contrôler tous les objets connectés qui s’accumule(ro)nt dans notre environnement.

Les enceintes musicales sur-cortiquées Les enceintes musicales se dotent, elles aussi, d’intelligence. Pour détecter votre présence et obéir à vos gestes et déplacements. Par exemple, votre enceinte sonore adaptera le volume selon que vous êtes dans le salon ou dans la cuisine. Tout a commencé avec les assistants numériques tels que l’Echo d'Amazon, l’Assistant de Google ou le Homepod d'Apple. A Barcelone, la société Elliptic Labs propose désormais cette technologie à tous les constructeurs qui le désirent. Elle repose sur la "proximité virtuelle" à ultrason et devrait, aussi, intégrer les smartphones. Payer dans la cabine d’essayage Nouvelle application pour le paiement mobile, Retail Mirror, est une technologie qui permet d’entrer dans la cabine d’essayage d’un magasin et d’effectuer directement son paiement à l’aide d’un téléphone à présenter devant un miroir, sans passer par la file devant la caisse.

Sécuriser son mobile et sa télé Les plus paranos d’entre nous tireront sans doute profit des deux technologies suivantes: la première, Nu Data, reconnaît la manière dont chacun manipule son téléphone: ses mimiques gestuelles, s’il est droitier ou gaucher, etc. En cas de subtilisation du smartphone, Nu Data réagit en verrouillant le mobile pour tout utilisateur au comportement inhabituel. Et si c’est votre téléviseur qui suscite des inquiétudes, offrez-lui un antivirus. Depuis que les téléviseurs connectées sont équipés d’un système d’exploitation -Android le plus souvent - les hackers n’ont jamais autant aimé le grand écran. Les logiciels de sécurité se sont donc adaptés eux aussi. L’entreprise de solution de sécurité Eset a lancé son "Smart TV Security" contre des attaques ciblées par maliciels visant non seulement les téléviseurs connectés, mais aussi tous les dispositifs (caméras et accès USB) tournant sous le système d’exploitation Android.

Si votre téléviseur suscite des inquiétudes, offrez-lui un antivirus. - © SAJJAD HUSSAIN - AFP

Cadenas numérique pour vélo Assez improbable sur un salon des télécoms, le cadenas Bisecu (Bicycle - security) est un antivol pour vélo utilisant la technologie Bluetooth. Sa partie mécanique s’installe sur le moyeu de la roue avant à l’intersection du cadre du vélo. Le cadenas, qui fait partie de la petite reine, se libère lorsque le propriétaire est dans les environs immédiats de la bicyclette. Sans ce sésame, pas moyen de rouler. L’autonomie de la partie électronique est de 6 mois et la recharge ne prendrait que deux heures.

Le cadenas se libère lorsque le propriétaire est dans les environs immédiats de la bicyclette. - © JOSEP LAGO - AFP

Perdre du poids pour ceux qui y croient Dans un domaine tout aussi étonnant pour le Mobile World, l’entreprise britannique Neurovalens a présenté un casque qui, en générant de faibles pulsations électriques "envoie au cerveau un message visant à perdre du poids". Thermomètre de cuisson sans fil Prenez un thermomètre, ajoutez-y une connexion sans fil et voilà votre smartphone qui contrôle à votre place si le temps et la température de caisson sont corrects… et envoie des signaux Bluetooth ou wi-fi en cas de surchauffe. Son nom : "The Meater". Interrogé par la presse britannique, le créateur assure que son thermomètre est capable de contrôler la température du four ou du barbecue, mais aussi la température interne de la nourriture. Voir à travers les murs C’est la société d’imagerie 3D Vayyar qui a présenté une appli pour smartphone "capable de voir à travers les murs". Le capteur une fois adapté au téléphone, il suffit de placer ce dernier contre le mur pour découvrir ce qu'il se passe de l’autre côté.

Une appli pour smartphone “capable de voir à travers les murs”. - © Tous droits réservés