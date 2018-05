Mise à jour Windows 10 défectueuse: un patch corrige en partie les bugs pour les PC équipés de SSD

Une importante mise à jour de Windows 10, disponible depuis avril 2018, a causé des problèmes sur certains types de PC, notamment ceux équipés d'un SSD Toshiba ou Intel. Ecran bleu au redémarrage, autonomie plus faible, de nombreux utilisateurs ont du faire face à ces problèmes majeurs les empêchant d'utiliser leur pc.

Dans un premier temps, Windows a annulé le déploiement de cette mise à jour pour les PC possédant une configuration posant problème, et invité les utilisateurs à désinstaller la mise à jour 1803. Depuis le 24 mai, un patch a été déployé afin de régler en partie les problèmes de cette mise à jour.

Il est recommandé d'installer ce patch, via les paramètres ► Mise à jour et sécurité ► Mise à jour Windows et chercher de nouvelles mises à jour. Si Windows ne le trouve pas automatiquement de cette manière, le patch est également disponible dans le catalogue des mises à jour Windows.