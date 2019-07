Microsoft supprime les eBooks de sa plateforme en ligne et promet de rembourser ses clients

En raison du manque de popularité de cette catégorie du magasin en ligne Microsoft Store, les eBooks ne seront plus accessibles dès ce mois de juillet. Problème, les livres numériques déjà achetés sur la plateforme ne seront plus lisibles. En cause, les serveurs chargés de la vérification de l’authenticité des œuvres et de la protection contre le piratage (appelés DRM, pour Digital Right Management) qui cesseront de fonctionner eux aussi, même s’ils étaient gratuits. Sans cette vérification, impossible d’ouvrir le moindre livre.

Le problème de ces DRM est qu’ils ont été mis en place directement par les ayants droit des livres diffusés sur la plateforme de Microsoft. Impossible de les retirer.

Comment se faire rembourser ?

Les utilisateurs du Microsoft Store ayant investi dans des eBooks seront automatiquement remboursés, mais moyennant certaines conditions.

Tout d’abord, une carte de crédit doit avoir été enregistrée comme moyen de paiement sur la boutique virtuelle et ne pas avoir expiré. Dans le cas contraire, le remboursement se fera sous forme de "points" uniquement utilisables sur le Microsoft Store.

Les utilisateurs qui auraient ajouté des annotations dans leurs ouvrages se verront en outre remboursés de 25 $ supplémentaires.

Cette annonce relance le débat autour de la protection des œuvres culturelles par DRM. Il peut s’agir de livres numériques, de musique, de films, de jeux, ou même des applications de votre smartphone. "Rares sont ceux qui s’attendent à voir une boutique telle que l’Apple Store disparaître prochainement, mais que se passera-t-il d’ici 10 ou 20 ans lorsqu’un concurrent arrivera et qu’Apple décidera d’arrêter ses propres serveurs ?", s’interroge le blog américain Gizmodo.