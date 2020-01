Michou, la légende des nuits parisiennes, est mort

C’est un dimanche noir pour le monde de la nuit à Paris. Ou plutôt bleu : Michou, le plus célèbre des patrons de cabaret de la capitale française est décédé à l’âge de 88 ans, a annoncé son attaché de presse. Depuis plus de soixante ans, on pouvait apercevoir sa silhouette toute de bleu, lunettes comprises, et sa chevelure peroxydée tous les soirs dans le cabaret qui portait son nom, rue des Martyrs, dans le quartier de Montmartre.

De son vrai nom Michel Catty, Michou avait ouvert son cabaret d’artistes transformistes en 1956, après avoir été carreleur et garçon de café. Dans les années 1960, il s’était fait remarquer par des numéros d’imitation travestie de France Gall et de Brigitte Bardot. Ami de nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la chanson, et notamment de Dalida, il était devenu un symbole de la vie nocturne, du transformisme et surtout de la communauté gay à Paris, lui qui n’avait jamais caché son homosexualité.