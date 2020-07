Michelle Obama lance sa série de podcasts: et en Belgique francophone, ça donne quoi ?

Ce 29 juillet, Michelle Obama lance une série de podcasts en exclusivité sur la plateforme Spotify. S'y retrouveront une série d'entretiens avec son entourage proche, notamment son mari ou ses collègues. Si le podcast atteint un certain niveau de popularité dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas encore tout à fait la même chose en Belgique francophone. Pourtant le podcast colle parfaitement à notre temps : un contenu libre, de durée indéterminée, un contenu audio que l'on peut écouter à la demande via internet, par exemple avec son casque sur son smartphone tout en faisant autre chose.

Les podcasts pour enfants rencontrent beaucoup de succès. Ce sont souvent des pré-sélections de musiques, d'entretiens, d'histoires et d'émissions parfaitement adaptées à leur âge. A titre d'exemple, l'émission "Et pourquoi?" d'Arnaud Ruyssen disponible sur le site de la RTBF et sur Auvio.

Autre exemple, sur la toute récente Kidzik radio créée par la Ferme du Biéreau à Louvain-La-Neuve, on trouve toute une série de podcasts, comme l'explique le directeur de la Ferme, Gabriel Alloing : "On a choisi toute une série de thèmes pour créer ces premières émissions (...), des thématiques aussi diversifiées que les animaux bizarres, les berceuses, les chansons drôles, les loups".

En Belgique francophone, la RTBF a été l'un des premiers acteurs à investir dans le format podcast. Frédéric Gérand, responsable radio et podcasts à la RTBF, précise : "En tant que service public, on va aider le milieu de la production audiovisuelle à se structurer, à se professionnaliser pour faire des podcasts de qualité. Et du coup nous on va centraliser la production et aussi la distribution de ces podcasts pour qu'ils soient visibles". En effet, l'un des grands défis du podcast, c'est d'être trouvable dans l'océan de podcasts que propose le net. Alors pour guider le futur auditeur, naissent des initiatives telles que lavoixdanstatete.com, sorte de catalogue de podcasts.