Michel Piccoli est décédé, il était l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français (photos et vidéos)

Monstre sacré. L’expression est loin d’être galvaudée en ce qui concerne Michel Piccoli, immense artiste qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Plutôt habitué au cinéma d’auteur, le comédien à l’impressionnante filmographie, a fait les beaux jours du septième art hexagonal durant plus de quatre décennies. Il décrochera notamment le prix d’interprétation masculine à Cannes 80 pour Le Saut dans le vide, de Marco Bellocchio, et l’Ours d’argent pour Une étrange affaire à la Berlinale 82.

"Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indique le communiqué de la famille transmis à l'AFP par Gilles Jacob, ami de l'acteur et ancien président du Festival de Cannes.

Nommé quatre fois dans la catégorie "meilleur acteur" aux César (Une étrange affaire en 82, La Diagonale du fou en 85, Milou en mai en 1991 et La Belle Noiseuse un an plus tard), il n’en décrochera cependant aucun. Il sera aussi deux fois nommé aux Molières pour Le Roi Lear (2006 et 2007). Le cinéma sera pour lui un "laboratoire extraordinaire", dira-t-il. Ce qui ne l’empêche pas de fouler les scènes de théâtre. Il aura joué dans plus de 60 pièces depuis sa première (L’Invasion, de Léonid Léonov, en 1945) à Minetti de Thomas Bernhard, en 2009. Il passera entre-temps par Phèdre, Le Misanthrope, le Sucre ou encore Le Roi Lear. Il tourna aussi une quantité non négligeable de téléfilms.

Piccoli a toujours marqué sa sympathie pour la gauche (voire l'extrême-gauche) - photo du 03/12/2011 - © JOHN MACDOUGALL - AFP Piccoli a toujours été catalogué à gauche. Même plus que ça : il était proche du parti communiste. Comme le souligne l’Express.fr dans un portrait consacré au maître en 2015, il apportera son soutien aux socialistes François Mitterrand (en 1981) et Ségolène Royal – lors de sa campagne malchanceuse de 2007-. Côté vie privée, il a été marié à l’actrice (de cinéma et surtout de théâtre) suisse Eléonore Hirt en 1954. Ils auront une fille. Plus tard, il aura une longue liaison avec la chanteuse Juliette Gréco. En 1978, il épousera une scénariste avec qui il adoptera deux enfants.

Revoyons sa carrière en images, notamment par le biais de quelques films cultes :

"Le Mépris" de Jean-Luc Godard, 1963 "Et mes fesses… Tu les aimes, mes fesses ?"… Qui ne se souvient pas des questions anatomiques d’une Brigitte Bardot nue et lascive ? C’est à Piccoli qu’elle les adressait. Le film le propulsera au-devant de la scène. ""Le Mépris" m’a donné parmi les plus beaux moments que j’ai pu vivre avec mon réalisateur et mes partenaires. Tous, Fritz Lang (acteur dans le film, ndlr), Bardot, l’équipe des techniciens, nous travaillions dans la joie, mais aussi avec une sévérité exceptionnelle. Il est rare qu’un film suscite à la fois autant de joie et de concentration." dira-t-il à l’express.fr. Avant le Mépris, durant une petite vingtaine d’années, Piccoli va se frotter aux spots des projecteurs avec des œuvres comme Le parfum de la Dame en noir (Louis Daquin), le Point du Jour (du même réalisateur, son premier grand rôle), French Cancan (Jean Renoir), les Grandes Manoeuvres (René Clair) ou Le Doulos (Jean-Pierre Melville).

"Belle de jour", Luis Bunuel, 1966 Film critique de la bourgeoisie, Catherine Deneuve, avec ses airs d’Emma Bovary, y crève l’écran. Trois ans plus tôt, il avait joué aussi dans un autre film phare du maître Bunuel : Le journal d’une femme de chambre. En 1974, il poursuivra l’aventure avec le réalisateur espagnol dans Le charme discret de la Bourgeoisie.

"Les Choses de la vie", Claude Sautet, 1970 Piccoli et Sautet, c’est du sérieux. Retenons aussi Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie (il fait le narrateur), François, Vincent, Paul… et les autres (1974) et Mado (1976).

"La grande bouffe", Marco Ferreri, 1973 Scandale à Cannes en 73. Le cinéaste italien venait présenter au gratin son dernier film, la Grande Bouffe. Réunissant Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Andrea Ferréol et Piccoli, le film est une violente attaque la société de consommation et (encore) la bourgeoisie. Public et presse se déchaîneront avec une violence rare. C’est que l’œuvre choque, à cause de ses scènes crues, morbides et scatologiques. " On nous a reproché d’être grossiers et vulgaires, dit Michel Piccoli à Télérama, mais c’est tout le contraire, La Grande Bouffe est un film d’amour. Amour des gens, amour des hommes et amour de la femme." Grand acteur et homme de convictions, Piccoli n’a pas eu froid aux yeux en tournant ce pamphlet. De nos jours, le film, bien que toujours choquant pour d’aucuns, fait partie du panthéon cinématographique franco-italien.

"La Passante du Sans-Souci" de Jacques Ruffio, 1982

Affiche du film "La Passante du Sans-Souci" - © allociné Grand film que cette Passante du Sans-Souci. Piccoli rejoint encore une fois Romy Schneider. Il interprète un patron d’une ONG fou d’amour pour son épouse. Cette dernière offrira au film, qui fait écho aux difficultés personnelles de l’actrice d’origine allemande à ce moment (particulièrement au décès accidentel de son fils), des scènes bouleversantes. Ce sera le dernier film dans la cinématographie de la charismatique actrice. Le réalisateur, Jacques Ruffio, est quant à lui, décédé en 2016.

"Habemus papam" – Nanni Moretti, 2011 Nanni Moretti et le comédien français à Cannes en 2011, pour la présentation d'"Habemus papam" - © FRANCOIS GUILLOT - AFP Un pape, franchement appelé à régner, est pris d’une panique monstre avant de se montrer au balcon de Saint-Pierre de Rome. Le moment est troublé dans la petite communauté vaticane, et un psychanalyste (Moretti lui-même) va venir au chevet de l’homme d’église récalcitrant. Piccoli est un Saint-Père plus vrai que nature dans cette comédie tendre. Le long-métrage sera applaudi par la critique et sélectionné à Cannes. Anecdote du film, le nom de Piccoli dans le film est Melville. Il s’agit d’un clin d’œil au célèbre réalisateur français. Jean-Pierre Melville.

