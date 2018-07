Michel Lecomte sur les commentaires de Rodrigo Beenkens: "Cela fait partie des moments d'exception"

Invité dans Matin Première, Michel Lecomte, le responsable du service des sports de la RTBF, est revenu sur les commentaires de Rodrigo Beenkens lors de Belgique-Japon.

Un peu après 21h ce lundi, c'est le coup de tonnerre en Belgique et dans les tribunes du stade de la Rostov Arena: les Diables rouges sont menés 2-0 contre le Japon. Et pour Rodrigo Beenkens, accompagné par Philippe Albert aux commentaires, la pilule a du mal à passer.

"Il faut faire quelque chose Monsieur Martinez sinon on va droit vers la catastrophe!", s'inquiète le commentateur vedette des matches de notre équipe nationale. "Je ne vois pas de révolte chez Roberto Martinez, il est à là, les bras croisés, il ne bouge pas, il ne fait rien!, s'écrie-t-il ensuite assez énervé. "Martinez et Jones (Graeme Jones, adjoint de Roberto Martinez) qui sont en train de tenir un conclave tous les deux, et il n'y a rien qui bouge. Même pas un geste vers les joueurs, c'est aux joueurs à se débrouiller ou quoi? Je ne comprends pas!"

Et puis le miracle s'est produit. Roberto Martinez fait monter Marouane Fellaini et Nacer Chadli sur le terrain, et les Diables finissent par arracher une victoire inespérée, notamment grâce aux deux remplaçants. Les commentateurs et toute la Belgique exultent. Très rapidement après le coup de sifflet final, Rodrigo Beenkens s'est excusé sur Twitter pour ses critiques envers le sélectionneur national : "L’émotion nous fait parfois dire des choses injustes. Elle ne justifie rien, sorry".