Michel Drucker: "Je rêve de recevoir Eden Hazard"

À la rentrée, le présentateur français emblématique Michel Drucker va entamer la vingtième saison de l'émission Vivement Dimanche sur France 2. À cette occasion, il fait le point sur sa carrière au micro d'Anne-Sophie Bruyndonckx sur la Première.

"Il y en a beaucoup qui pensent que j’ai toujours été un homme de divertissement de talk show et de variété, mais j’ai débuté comme journaliste sportif. J’ai passé les 10 premières années de ma carrière dans les stades", lance-t-il.

Il a notamment suivi les Diables rouges dans les années 60, les grands coureurs belges, bien avant Eddy Merckx. Il s'était également lié d'amitié avec Jacques Brel.

Fin de carrière ?

En vingt ans, le format de l'émission Vivement Dimanche a bien évolué, comme l'explique Michel Drucker : "On était passé de deux heures et demi à une petite heure. Je pensais qu’on était au début de la dernière page. Ce métier est étrange. On m’a demandé il y a trois mois de revenir l’après-midi pendant près de deux heures et demi en regroupant les émissions Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Je reviens avec mon canapé rouge."

Pour cette nouvelle saison, le présentateur phare vient avec des nouveautés. De nouveaux visages apparaîtront à l'écran, comme l'historien Franck Ferrand. Deux dessinateurs de presse Plantu (Le Monde) et Chaunu (Ouest France) seront également présents. Ainsi qu'un médecin généraliste pour "remonter le moral des téléspectateurs".

Aucun Belge n'est encore prévu au programme, mais il ne manquera pas d'essayer de faire. "Je rêve de recevoir mon idole belge du moment : Eden Hazard", explique-t-il.

Secret de longévité

Il va publier un livre intitulé "Il faut du temps pour rester jeune" sur la gestion du temps et sur le jeunisme ambiant présent en France depuis quelques temps. Il y explique comment il a fait pour pouvoir durer. Il commente : "Durer, c’est un peu mon obsession. Je suis étonné d’avoir une carrière si longue, on me regarde comme une espèce de vestige pittoresque."

Quand on lui demande s'il n'en a pas marre, il répond "Quand j’ai eu une lassitude, je suis allé sur scène. Quand j’ai un coup de fatigue dans un domaine, j’attaque autre chose."

Il y a deux ans, il se posait des questions. Il voyait souvent Johnny Hallyday dans les derniers mois de sa vie. Il se rappelle : "Il me demandait 'T’en as pas marre ?', je répliquais : 'T’en as pas marre d’écrire des chansons ?'"

La première émission de la vingtième saison sera diffusée le 26 août à 14 heures sur France 2.