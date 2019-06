Michael Jackson, Magritte et le clip de "Scream"

Le mois de juin 1995 marque le grand retour de Michael Jackson, quatre ans après la sortie de l’album "Dangerous" et deux ans après les premières accusations de pédophilie. Le nouvel opus se nomme "HIStory" et s’annonce revanchard. Le chanteur s’apprête à livrer en musique sa réponse aux différentes rumeurs le concernant.

Pour soutenir la promotion du CD, un premier titre est diffusé sur les radios du monde entier. "Scream" ("Crier" en français), enregistré en duo avec sa sœur Janet parle du harcèlement médiatique qu’il subit. Un clip accompagne le single: ce sera à l’époque le plus cher de tous les temps avec un budget de 7 millions de dollars.

Le pitch: Michael et Janet sont à bord d’un vaisseau spatial, loin des turpitudes terriennes. Mais même au milieu des étoiles, ils doivent crier leur dégoût de la pression des journalistes. "Stop pressuring me! Make me wanna scream!" (Arrêtez de me mettre la pression! Ça me donne envie de crier!), chantent frère et sœur sur le refrain.