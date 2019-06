Michael Jackson, le fan de la bande dessinée "Martine"

Il n'était pas heureux

Lors de la rencontre, Michael Jackson propose d’acheter des originaux de Martine à prix d’or. Marcel Marlier et son épouse Marie-Augustine ne cèdent pas malgré une offre "mirobolante". Ce que le couple retient cependant, c’est le contact "affectueux". "On a pu voir que cet homme-là vivait dans un monde artificiel", raconte le couple à L’Avenir. "Depuis son enfance, il n'avait jamais connu la vraie vie. On lui a dit de venir chez nous incognito durant huit jours pour se rendre compte de ce qu'est une famille normale. Il nous faisait pitié car, même s'il a apporté beaucoup au music-hall, au fond de lui, il n'était pas heureux."

Les Marlier rencontreront Michael Jackson à plusieurs reprises en Europe. Un jour, la vedette proposera même à Marcel Marlier d’illustrer l’un de ses projets. Ce dernier refuse. "C'était l'obligation de devoir vivre plusieurs mois là-bas, aux Etats-Unis."

Beaucoup ont tapé dessus

En 2009, lorsqu’il apprend la mort de Michael Jackson, le couple raconte: "On garde le souvenir d'un grand enfant pas heureux car il ne savait pas ce qu'était la vie. C'était un homme plein de douceur et d'humanité. Beaucoup ont tapé dessus et, maintenant qu'il est mort, le monde entier lui fait des louanges. On est triste mais on sait qu'il est délivré..."

Marcel Marlier est décédé en 2011.

