Meurtre d'une journaliste maltaise: "Nous sommes tous vulnérables", selon l'un de ses fils

Les Européens sont "tous vulnérables" aux attaques contre les médias et la démocratie déjà observées à Malte et en Hongrie, a prévenu mercredi un fils de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée l'an dernier.

"C'est important de reconnaître que nous sommes tous vulnérables", a déclaré Andrew Caruana Galizia lors d'une conférence de presse organisée à Paris par l'ONG Reporters sans Frontières (RSF).

Protéger "les intérêts privés d'un petit groupe de personnes"

Qualifiant l'assassinat de sa mère de "désastre pour la liberté de la presse à Malte", Andrew Caruana Galizia a estimé que son pays était devenu "un État captif (...) qui a désormais une priorité absolue, celle de protéger les intérêts privés d'un petit groupe de personnes".

"Mais je ne peux pas m'empêcher d'observer au-delà de Malte et d'en conclure que cette tendance touche toute l'Europe. Elle s'est installée dans les démocraties européennes les plus faibles et les mécanismes à l'œuvre en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne ou en Roumanie sont les mêmes", a-t-il lancé.

Face à cette menace, il a estimé que si l'Europe ne se défendait pas, "des pays comme la France seraient les prochains" atteints par ce phénomène.

RSF a publié mercredi son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde, dans lequel l'organisation s'inquiète de la multiplication de la "haine du journalisme", notamment dans les démocraties d'Europe et aux Etats-Unis.

Dans ce classement, quatre des cinq plus fortes baisses enregistrées cette année sont le fait de pays européens, dont Malte qui chute de 18 places au 45e rang, en raison principalement de l'assassinat de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne Caruana Galizia.