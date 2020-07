metoo chez Ubisoft : du harcèlement sexuel en toute impunité ?

Et s’il est important de souligner l’aura, et l’influence de cet éditeur dans l’univers vidéoludique, c’est parce qu’il est traversé par une crise inédite, grave, engendrée par une vague récente de #metoo du gaming. Des dizaines de témoignages de harcèlements sexuels, à la fois sur Twitter et dans les pages de Libération , révèlent à quel point une culture sexiste et violemment machiste est présente au sein de certains pôles de l’entreprise, dans une ambiance de " boy’s club ", sous le couvert de ressources humaines voulant protéger les " talents " créatifs de l’entreprise, trop précieux pour être perdus.

Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman, Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance : il y aura certainement un de ces jeux vidéo qui résonnera dans votre mémoire. Si la culture vidéoludique n’est pas votre tasse de thé, il est alors fort à parier que vous connaissez " Les Lapins Crétins ". Leur point commun ? Ils ont tous été créés par Ubisoft, une des plus grosses boîtes de jeu vidéo au monde, symbole de la réussite française au sein de cette industrie ultra compétitive.

Cet été 2020, le monde du gaming fait face à sa seconde vague de #metoo en moins d’un an ( la première ayant eu lieu en octobre 2019 ). Un enchaînement de témoignages, faisant état de harcèlements sexuels, propos sexistes et racistes, comportements de prédation et même viols dans ce que l’on pourrait appeler la " gamosphère ". Toutes ses composantes sont touchées : les gros studios, les studios indépendants, les plateformes de streaming, les jeux multijoueurs en ligne (tels que League of Legends, World of Warcraft, Overwatch). Pour une simple joueuse, le fait d’être de sexe féminin est parfois suffisant pour se faire insulter, dévaloriser lors de parties en ligne.

Sortir du cliché de la femme objet (sexuel) vulnérable

Depuis une petite dizaine d’années, et pas seulement dans le gaming, les mentalités changent, évoluent, grâce à la prise de parole de minorités longtemps passées sous silence. On voit clairement une évolution dans les titres de jeu vidéo qui sont proposés, et pas seulement dans la scène indépendante, moins enchaînée par des considérations marketing : il y a de plus en plus de protagonistes femmes auxquelles les joueuses peuvent enfin s’identifier. On peut citer certains des derniers AAA (l’équivalent du blockbuster cinématographique) comme " Horizon Zero Dawn ", " Uncharted Lost Legacy ", ou " The Last of Us Part II " qui sont venus bousculer les stéréotypes, ainsi que quelques pépites de studios plus modestes, comme " A Plague Tale : Innocence ", " Life is Strange ", " Céleste ", " Oxenfree " ou " GRIS ". (Cette liste est incroyablement non-exhaustive).

Mais si les femmes virtuelles sont de plus en plus nombreuses, dans la vie réelle, c’est plus lent à se mettre en place. La conférence de présentation officielle de la PS5 (dont la sortie est prévue fin d’année) en est une illustration parfaite. Dans cette vidéo, une vingtaine de titres sont présentés, en alternance avec quelques paroles des développeurs. Et force est de constater que Playstation a dévoilé une belle diversité de jeux, avec pour presque la moitié d’entre eux, une femme comme protagoniste ou personnage jouable. Mais du côté des développeurs, cet équilibre est complètement rompu : on compte l’intervention de 14 hommes pour… une femme, Angie Smets du studio Guerilla. En alternance avec un de ses collègues.

Selon le baromètre 2020 du jeu vidéo en France, la mixité est loin d’être atteinte dans les studios de développement, qui ne comptent que 14% de femmes, alors qu’elles représentent plus de 25% des étudiants. En Belgique, où l’industrie est encore peu développée, on estime ce chiffre a à peine 7%.