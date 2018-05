Messenger: attention, ceci n'est pas un lien vidéo, c'est un virus!

"Michel Video", avec un petit smiley: si vous recevez ce message avec un lien de la part d'un de vos contacts Messenger, ne cliquez surtout pas! Il s'agit en effet d'un virus, qui avait fait son apparition à la fin 2017, mais qui est en train de connaître une nouvelle vie chez nous, et se répand à toute vitesse sur Messenger.

Deux fonctionnaires de Hainaut Développement ont ainsi été infectés ces derniers jours, et plusieurs journalistes ont reçu le message, tout comme de nombreux autres Belges. Voici comment ça se répand: un de vos contacts, déjà infecté, vous envoie un lien vidéo, avec juste votre prénom et vidéo, plus un smiley.