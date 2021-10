Meghan Markle écrit au Congrès américain pour défendre les droits des parents

Ce n’est pas la première fois que Meghan Markle montre son engagement pour des causes sociétales. Plusieurs médias spéculent même sur sa volonté, à l’avenir, de s'engager en politique. Aujourd’hui, elle fait parler d’elle pour une lettre adressée au Congrès américain pour demander que "les congés parentaux soient payés pour tous les Américains".

Plusieurs médias, notamment anglophones, rapportent l’information.

En s’adressant au chef des Démocrates américains Chuck Schumer et à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, l’ancienne actrice affirme qu’aucun parent ne devrait être obligé de choisir entre le retour au travail et le bien-être de son enfant.

Une enfance peu aisée

Admettant que son couple n’a pas été confronté à ce choix cornélien, Meghan Markle rappelle que son enfance s’est déroulée loin du glamour et des paillettes. De quoi donner plus de force à son message. Par une rhétorique bien étudiée, elle raconte de ces soirées "au resto" pour manger des salades à 5 dollars. "Je savais à quel point mes parents travaillaient pour qu’on puisse se permettre ça : même si ce n’était qu’un repas à 5 dollars, manger dehors était déjà quelque chose d'exceptionnel".

"Lorsqu’on prend soin de son enfant, on prend soin de sa communauté et de son pays", a alors embrayé la duchesse de Sussex, pour qui un congé parental rémunéré est important à la fois pour l'enfant et pour le parent, permettant d’éviter les problèmes de santé mentale.

Cette lettre arrive à un moment très important : le Congrès américain négocie justement les conditions et les termes du congé parental de 12 semaines, une promesse électorale de Joe Biden. Et Meghan, qui a toujours maîtrisé les codes de la communication, ne perd pas l’occasion de faire peser son rôle de duchesse (plutôt que celui de mère) pour faire bouger les lignes.