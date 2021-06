Mediafin met les bouchées doubles dans le podcast

Mediafin, éditeur des journaux L'Echo et De Tijd, investit dans un studio d'enregistrement audio. Un podcast quotidien va voir le jour, destiné au monde des affaires et des entrepreneurs, annonce, jeudi, dans un communiqué, le groupe détenu par Roularta et Rossel.

Ces derniers mois, L'Echo et De Tijd ont lancé plusieurs séries de podcasts, dont "Tracker" de L'Echo, où une nouvelle génération d'investisseurs se laisse inspirer et informer sur les tendances du marché boursier. En créant une maison de production audio interne, Mediafin souhaite structurer davantage le développement de son offre.

Pour y parvenir, la société éditrice va se faire guider par Erwin Deckers, un animateur et producteur du nord du pays.