Que se cache-t-il derrière ce projet imaginé il y a un peu plus d’un an, et qui réunit désormais à Charleroi la RTBF, Molengeek/CharleWood, le MiiL (le Lab Media de l’UCLouvain) et Télésambre ?

À l'origine, du projet la volonté et l’ambition commune de déployer au centre-ville de Charleroi, une nouvelle dynamique dans un nouveau lieu pour développer et apprendre les médias de demain.

Dans les faits, la RTBF a entièrement rénové les cinq étages de son bâtiment situé au Boulevard Tirou. Un site, situé au coeur de Charleroi, voué à devenir un pôle de références de production de contenus et d’innovation médias.

Pour cela, la chaine publique a décidé d’y accueillir des partenaires extérieurs pour développer ensemble de nouvelles communautés de pratiques, produire des contenus et des outils digitaux, initier de nouveaux projets, apprendre et se former pour acquérir une nouvelle culture digitale.

S’ouvrir à des compétences et des ambitions différentes des nôtres

Une opportunité unique selon Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF : " Accueillir CharleWood, le MiiL, le Lab média de l’UCLouvain, dans un bâtiment que nous occupons avec Telésambre, c’est s’ouvrir à des compétences et des ambitions différentes des nôtres.

C’est s’ouvrir aux autres et contribuer au développement d’un écosystème dans lequel des dynamiques innovantes, de co-créations, d’apprentissages croisés vont naturellement se mettre en place et renforcer, au cœur de la cité, les missions de service public de la RTBF."