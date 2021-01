Média "dominant" vs média "citoyen" : comment sortir de cette opposition "stérile"?

Et si on y mettait un peu de nuance… D’abord à propos de notre propre façon d’exercer notre esprit critique. "La définition classique traditionnelle de la critique consiste précisément à se poser soi-même dans une sorte de zone d’immunité et d’exercer sa critique vers l’extérieur", expose François Provenzano, professeur de sciences du langage à l’Ulg (sémiologie, sociolinguistique, analyse du discours…), qui a décortiqué la figure citoyenne à laquelle le film Hold-up a recours selon son analyse ( vous pouvez lire l’entièreté de son intervention lors de la conférence ici ). Une analyse qui explique le titre de cet article d’ailleurs. Car nous aurions aussi pu choisir de parler de média "de référence" vs média "conspirationniste"… Entre autres possibilités.

Mais poser cette question, n’est-ce pas déjà tomber dans la caricature ? "A partir du moment où on estime qu’il n’y a que deux réceptions possibles, à partir du moment où on estime que celui qui ne partage pas votre réception a tort, le dialogue devient impossible. Ça veut dire aussi que toute réflexion critique devient impossible", entame Jeremy Hamers, chercheur à l’Ulg (cinéma documentaire et littératie médiatique). "Il faut d’abord faire un travail sur soi-même, pas juste se placer dans un camp vis-à-vis d’un autre, ça, c’est la première démarche, pour que le débat soit encore possible".

Autant le dire tout de suite, cet article n’apportera pas de réponses définitives (la conférence en question ne le faisait pas non plus) : l’idée ici est plutôt de partager certains éléments de réflexion, tout en étant conscient que l’on ne le fait pas d’une position tout à fait neutre puisque la RTBF – en tant que média qui pourrait être qualifié de "dominant" – est forcément partie prenante du sujet abordé. Ce qui donne un certain charme à l’exercice – et là, c’est la journaliste qui s’exprime.

"Pour moi, l’appel à la valeur de la citoyenneté est une manière de neutraliser toute posture de critique et de se légitimer a priori comme étant forcément au service l’intérêt collectif, de l’intérêt général, de l‘Humanité et de ses valeurs universelles – ça convoque d’emblée cet horizon-là." Ce qui peut relever d’une "stratégie qui consiste à placer l’autre dans une position où il va cesser de s’interroger sur le bien-fondé de la relation de celui qui s’adresse à lui".

La mise en évidence d’un label "citoyen" peut donc aussi être considérée comme une sorte d’argument d’autorité, dans certains cas, ici au service d’un discours conspirationniste.

On retrouve le même discours juste opposé dans ceux qui attaquent Hold-up

En miroir, selon les deux chercheurs, la même interrogation vaut pour les médias classiques, "dominants", qui peuvent aussi se prévaloir d’une étiquette censée les légitimer a priori en tant que média "de référence". Une ornière là aussi, explique Jeremy Hamers : "Quand on prend ceux qui adhèrent à Hold-up et qui disent ‘moi je ne regarde plus la télé, je ne lis plus les journaux, parce que de toute façon c’est manipulé, c’est faux, il y a des intérêts qui m’échappent’, on retrouve le même discours juste opposé dans ceux qui attaquent Hold-up et qui prétendent aujourd’hui que le seul rempart contre un film comme Hold-up c’est le retour à l’info instituée, c’est-à-dire celle des médias dominants. Et autant je ne peux pas être d’accord avec le supporter de Hold-up qui dit ‘je ne regarde plus les médias dominants’, autant je ne peux pas être d’accord non plus avec celui qui dit que le seul rempart contre les théories du complot, c’est les médias dominants."

Quand on fait un procès général aux médias dominants, on jette le bébé avec l’eau du bain

Label contre label, la voilà l’opposition stérile. Autant il y a toutes sortes de qualités de productions et de démarches "citoyennes" ou émanant de médias dits alternatifs (productions qui ne sont évidemment pas toutes assimilables à des productions conspirationnistes, même si ces dernières peuvent jouer sur ce label citoyen), autant il y a toutes sortes de qualités de productions émanant des médias dits classiques ou dominants.

"Dans les médias institués qu’on appelle dominants, il y a du travail d’investigation au long cours extrêmement rigoureux et puis il y a du travail d’info bâclé, il y a les deux. Quand on fait un procès général aux médias dominants, on jette le bébé avec l’eau du bain", appuie Jeremy Hamers. Cela signifie donc qu’en tant que récepteurs d’une info ou d’une production médiatique, on peut décider de se placer dans la nuance, plutôt que dans une logique binaire.

Une subtilité qui amène aussi de la complexité, voire de nouveaux doutes : qui croire encore, au fond ?

Quelle posture critique ?

Pour les acteurs de l’éducation aux médias, comme pour un lecteur ou spectateur qui désire exercer son esprit critique face aux médias au sens large, cette complexité impliquerait d’abord de s’interroger sur son propre positionnement : "Nous, le type de posture qu’on essaie de travailler et qu’on essaie de mettre en place ici, c’est justement de dire que la posture critique n’est jamais une posture qui est totalement elle-même immunisée, qui accepte qu’elle est elle-même dans l’impureté, dans l’adhésion à certaines fictions ou certaines zones d’affects, etc", explique François Provenzano.

Selon cette approche, s’interroger sur les médias, cela devrait donc aussi impliquer de s’interroger sur notre rapport aux médias, sur notre rapport à la société, et sur soi finalement.