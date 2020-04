McDonald’s, Audi, Volkswagen : quand les marques s’adaptent au confinement et à la "distanciation sociale"

Il n’y a pas que les pouvoirs publics et les personnalités qui sensibilisent sur la nécessité de rester chez soi pendant la crise du coronavirus, afin de stopper la propagation et protéger les personnes les plus à risques. Les entreprises également ont pris le relais, à travers des communiqués notamment, mais aussi une communication plus fine. Si vous êtes clients d’Orange par exemple, vous avez peut-être noté que votre GSM affiche "StayHome Orange B" désormais. Chez nos voisins français, c’est le restaurant de fast-food Burger King (qui reste fermé le temps du confinement) qui a décidé de changer sa devise "Home of the Whopper" (la maison du Whopper, son hamburger iconique) en "Stay Home" sur Twitter.