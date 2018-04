MC Solaar, Louane et Alice On The Roof pour la finale de la saison 7 de The Voice

La grande final de la septième saison de The Voice Belgique a lieu ce mardi soir : qui de Jeff Danes (équipe B.J. Scott), Stéphanie Euphoria (talent de Vitaa), Soraya Slimani (team Slimane) ou Valentine Brognion (épaulée par Matthew Irons du groupe Puggy) succédera à Théophile Rénier, grand vainqueur de l'année dernière ?

Lors de ce dernier live de la saison, les talents auront la chance de partager la scène avec MC Solaar, Louane et Alice On The Roof.. et d'être entourés de leurs anciens coéquipiers dans la Connect Room, où ils réagiront aux questions et commentaires des internautes. Pour l'occasion, un Facebook Live sera lancé dès 19h20, ainsi qu'un Instragram Live (@thevoicebe).

Vous pouvez suivre cette finale en direct sur la Une, dès 20h15, mais aussi sur notre plateforme Auvio, et voter en direct pour le talent qui aura conquis votre cœur.