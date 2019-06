C'est une figure qui a bercé l'enfance de nombreux amateurs de série qui vient de s'éteindre: Max Wright, qui incarnait le père de famille Willy Tanner dans la série "Alf", l'extra-terrestre, est décédé à l'âge de 75 ans après une longue bataille contre le cancer.

Max Wright avait également joué des rôles pour le grand écran, dans de grands films comme Reds, All That Jazz, The Sting II, Soul Man et The Shadow.

Sa dernière apparition au cinéma remontait à 2005.