Maurane, un style inimitable et une voix "d'une immense précision"

Maurane était issue d’une famille d’artistes. Sa mère était pianiste et son père était directeur d'académie de musique. Mais elle a forgé elle-même son univers musical et son style très personnel, notamment grâce à une voix d'exception, riche et profonde, véritable cadeau de la nature et reconnaissable entre mille.

Un talent qui a éclos très jeune

Daniel Léon, ingénieur du son, a rencontré Maurane quand elle était encore adolescente et a enregistré certaines de ses toutes premières démos. Il se souvient d'elle comme d'une grande musicienne : "Elle jouait de la guitare et dès l’âge de 14 ans elle était capable de faire une chanson, de faire une première prise avec la voix de base et d’y ajouter plusieurs autres, jusqu’à six voix différentes harmonisées avec une immense précision. Très peu de chanteurs sont capables d’une chose pareille".

Une voix aux accents jazzy

Maurane vouait notamment une admiration sans bornes pour Claude Nougaro à qui elle avait consacré un album de reprises en 2009. Juste, précise, elle était aussi capable d'improviser sans oublier l'émotion. "Sa voix a tellement de qualités qu’elle peut véhiculer toutes les émotions. Il n’y a pas d’artifices, on est juste dans quelque chose de très vrai ", explique Daniel Léon. Cette émotion résonne profondément aujourd'hui chez ses proches et tous ceux qui l'ont aimé.