Maurane, gilets jaunes, peste porcine…: voici les articles que vous avez le plus lus en 2018

L'année 2018 a été marqué par de nombreux événements : canicule et sécheresse, crise gouvernementale, peste porcine africaine, élections locales… Mais qu'est-ce qui vous a le plus intéressé sur notre site Info ? Voici les 10 articles que vous avez le plus lus cette année.

1. Le décès de la chanteuse Maurane Maurane en 2010 - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Ce classement s'ouvre sur une note triste : au lendemain d'un concert donné dans le cadre de la fête de l'Iris, la chanteuse Maurane a été retrouvée morte à son domicile à l'âge de 57 ans. C'était le 7 mai 2018. Parmi ses projets en cours, il y avait la finalisation d'un album d'hommage à Jacques Brel. De nombreuses vedettes de la chanson francophone, des personnalités politiques et des centaines de fans ont assisté à ses funérailles, quelques jours plus tard. Un square portera son nom prochainement à Schaerbeek.

2. On a testé le régime "Comme j'aime" pendant 1 mois: attention danger Des emballages de ce régime - © Archive RTBF Le régime "Comme j'aime" est constitué d'un ensemble de plats lights, livrés à domicile. Grâce à ce régime, on peut perdre cinq kilos en un mois. Et cela coûte 500 euros pour un mois en pension complète, à 1000 calories par jour. Les plats sont cuisinés au micro-onde et ce sont "des produits ultra-transformés". Bilan: au bout d'un mois de régime, notre journaliste-testeur a perdu deux kilos au lieu des cinq promis. Pire : son taux de fer s'est effondré et son médecin lui demande d'arrêter le régime.

3. Manifestation des gilets jaunes du 8 décembre: 450 arrestations Des centaines de personnes ont été arrêtées - © THIERRY ROGE - BELGA Un millier de personnes ont manifesté à Bruxelles le samedi 8 décembre, dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. La police a procédé à plusieurs centaines d'arrestations administratives. Les personnes interpellées l'ont essentiellement été pour détention d'objets prohibés, en matinée, et pour jets de projectiles et rébellion envers les forces de l'ordre, dans l'après-midi. Les policiers ont fouillé systématiquement les personnes qui sortaient des gares bruxelloises. Certains trains ne s'arrêtaient même plus à Bruxelles. Dans l'après-midi, les forces de l'ordre ont encerclé ceux qui tentaient de rejoindre la zone neutre. La police a fait usage des autopompes pour disperser les manifestants. De nombreux dégâts ont été causés au mobilier urbain: des arbres et des panneaux ont été arrachés. Des voitures ont été retournées.

4. Quelles sont les dates des congés scolaires? Préparer les vacances grâce aux dates des congés scolaires - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA L'article qui précise les dates des congés scolaires de l'année vous intéresse toujours. Cela concerne l’enseignement obligatoire, l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et les Centres PMS. Une information qui intéresse tant les petits que les grands, afin de planifier les prochaines vacances.

5. Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans Charles Aznavour en 2017 - © ERIC FEFERBERG - AFP Charles Aznavour est décédé le 1er octobre à l'âge de 94 ans. Il était le chanteur français le plus connu à l'étranger. Et il venait d'entamer un nouveau tour de chant qui devait passer par la Belgique. Il avait commencé sa carrière à 22 ans et a vendu en tout plus de 180 millions de disques et écrit 1300 chansons. Il a également eu une carrière au cinéma. Il était adulé en Arménie. Le vendredi 5 octobre, un hommage national a été rendu aux Invalides, à Paris.

6. Un chasseur témoigne: "Des semi-remorques importent chez nous des centaines de sangliers" Zone de confinement pour éviter la propagation de la peste porcine africaine - © JEAN-LUC FLEMAL - BELGA La peste porcine africaine est arrivée en Belgique à cause de l'importation de sangliers venus de l'étranger, selon un chasseur qui a témoigné anonymement à la RTBF. Depuis plusieurs années, des semi-remorques apportent des sangliers par centaines, à la demande de chasseurs fortunés qui souhaitent gonfler leur tableau de chasse lors de battues organisées deux à trois fois par an, explique-t-il. Selon ce chasseur, la pratique est connue dans le milieu et les autorités ferment les yeux.

7. Alors qu'elle tente d'obtenir son permis de conduire, elle fonce dans la station d'examen La conductrice a confondu la position "drive" avec la marche arrière - © Buffalo police Department, Minnesota Le 21 mars 2018, une Américaine de 17 ans a vécu le pire examen de conduite qu'elle puisse imaginer: au moment de le commencer, elle a confondu la position "drive" avec la marche arrière, et a directement foncé dans le centre d'examen. Cela s'est passé dans la ville de Buffalo (Minnesota). L'histoire pourrait prêter à sourire si l'examinateur, âgé de 60 ans, n'avait pas été blessé dans l'accident, et transporté à l'hôpital.

8. Gilets jaunes: la mobilisation enfle contre le prix des carburants Le mouvement des gilets jaunes - © CAROLE HEYMANS - BELGA Fin octobre, suivant l'exemple du mouvement français des "gilets jaunes", les premiers appels en Belgique à une mobilisation contre la hausse des carburants sont lancés sur des pages Facebook: la population est invitée à ne faire aucun achat, à ne pas se servir aux pompes à essence, à ne pas aller au cinéma et à bloquer des routes ou des carrefours.

9. Cet orang-outan attaque les bulldozers qui détruisent sa forêt L'orang-outan s'attaque au bulldozer - © IAR (Animal rescue) Le 5 juin 2018, l'association International Animal Rescue a diffusé des images montrant un orang-outan qui lutte contre un bulldozer qui veut abattre son habitat, la forêt. On y voit le singe courir et grimper jusqu'à la machine, dans le but d'empêcher qu'il continue à abattre des arbres dans "sa" forêt de Kalimantan sur l'île de Bornéo. Dans cette région, les orangs-outans sont sérieusement menacés par l'exploitation illégale. "Malheureusement, de telles scènes sont de plus en plus fréquentes en Indonésie", explique International Animal Rescue. "La déforestation provoque l'effondrement de la population d'orangs-outans. Leur habitat est détruit et les animaux meurent de faim". L'organisation animale a finalement réussi à sauver cet animal et à le mettre en sécurité.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW - Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US — IAR (Animal Rescue) (@IAR_updates) 5 juin 2018

10. La reine Paola rentre d'urgence Italie après un malaise L'ambulance qui conduit la Reine de Melsbroek à l'hôpital bruxellois - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Le 25 septembre 2018, alors qu'elle séjournait à Venise, la reine Paola a été victime d'un malaise. Selon les médecins italiens consultés, l'état de la Reine "n'est pas préoccupant", mais il est quand même décidé de la rapatrier en Belgique d'urgence afin de lui faire subir des examens médicaux complémentaires. Elle est transportée en bateau-ambulance vers l’aéroport Marco Polo, où un avion de l'État belge l'attend pour le rapatriement. Arrivée à l’aéroport de Melsbroek, la Reine a été transférée au service neurologie des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, transportée dans une ambulance sous escorte de motards de la police. Le 27 septembre, le Palais confirme dans un communiqué que "sa Majesté a eu un léger accident vasculaire cérébral (AVC)". Elle a pu quitter l'hôpital. Elle subira une médication qui devrait la protéger de toute récidive.