Maurane et Brel en un seul album, quelques titres choisis

Elle l'avait annoncé avant son décès : la chanteuse belge Maurane se penchait sur l'enregistrement de reprises de chansons de Jacques Brel. Elle avait d'ailleurs enregistré les maquettes de ces chansons avec le pianiste Philippe Decock et demain cet album, intitulé "Brel", sera disponible.

Après le décès de sa maman, Lou Villafranca, la fille de Maurane, et Philippe Decock ont décidé qu'il fallait respecter la volonté de l'artiste, et sortir le disque. Ils ont alors coréalisé l'album. "Les pianos que vous entendez sur l'album, précise Philippe Decock, excepté pour un titre ou deux, sont les pianos d'origine. C'est pour cela qu'il y a cette cohésion tellement marquée, on a tout enregistré ensemble, en même temps."