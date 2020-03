Mathématiques: le prestigieux prix Abel remis à deux spécialistes des probabilités

Le prix Abel de mathématiques a récompensé mercredi l'Israélo-américain Hillel Furstenberg et le Russe Gregory Margulis, tous deux spécialistes des probabilités, a annoncé l'Académie norvégienne des Sciences et Lettres.

Affiliés à l'Université hébraïque de Jérusalem pour le premier et à l'Université de Yale pour le second, les deux hommes sont primés "pour leur travail de pionnier dans l'utilisation des méthodes probabilistes et dynamiques en théorie des groupes, théorie des nombres et combinatoire".

"Furstenberg et Margulis ont introduit des concepts visionnaires et puissants, résolu de formidables problèmes et découvert des liens surprenants et fructueux entre théorie des groupes, théorie des probabilités, théorie des nombres, combinatoire et théorie des graphes", a expliqué l'Académie. "Leur travail a créé une école de pensée qui a eu un impact profond sur de nombreux domaines des mathématiques et de leurs applications", a-t-elle ajouté dans un communiqué.