Mate 20 Pro: Huawei entre dans le club des smartphones à 1000 euros

Après avoir principalement ciblé le marché de bas et de moyenne de gamme, Huawei attaque Samsung et Apple sur leur pré-carré: celui des téléphones de luxe.

Les étiquettes à 1000 euros ne sont plus l’apanage des iPhone. Le constructeur chinois, devenu le deuxième plus grand constructeur de mobiles , annonce ce mardi un smartphone Mate 20 Pro dont la version la plus complète culmine à 999 euros. Nous l’avons testé en avant-première. La marque à la pomme s’est trouvée un concurrent sérieux.

Le pari de Huawei repose, depuis un an, sur l’intelligence artificielle embarquée. Est-il le seul à vouloir tailler des croupières à l’iPhone X ? Pas du tout. Arrivera bientôt le Pixel 3 de Google, et Samsung peut compter sur son Note 9 doté d’une intelligence artificielle nommée Bixby lancée il y a un an déjà. Sans oublier la pré-annonce d’un nouveau modèle attendue pour novembre. Une tactique qui permet de faire patienter les acheteurs intéressés par les nouveaux produits des concurrents.

Qu’a-t-il de plus?

Le Mate 20 Pro est d’abord équipé d’un écran Oled 6,3 pouces qui en fait un gabarit assez grand et plutôt allongé. La résolution affichée est de 3120 x 1440 pixels. Plus que ses concurrents. Sous le capot, 6 Go de mémoire vive et 128 de mémoire de stockage sur une carte externe de format non standard. Ce qui n’est pas un bon point. Les mémoires risquent d’être plus chères.

Le processeur Kerin 980 est accompagné d’un double NPU, soit deux processeurs neuronaux qui gèrent l’intelligence artificielle et la machine Learning, la capacité d’apprentissage du téléphone. Il embarque aussi, pour la première fois, une batterie de 4200 mAh. C’est (un peu) plus que ses concurrents. L’autonomie promise est de deux jours et il suffirait de 30 minutes pour recharger la batterie à 70% . Une autre originalité est la fonction de "reverse charging" qui permet au téléphone de recharger un accessoire comme des oreillettes sans fil en les plaçant sur le dos du mobile.

L’appareil photo de 40 Mp dispose de trois objectifs : macro (à 2,5 cm de l’objet), très grand angle et télé. Ce qui va encore pousser les appareils photos compacts vers la porte de sortie. Une autre nouveauté est l’identification biométrique qui repose sur la reconnaissance faciale en 3D.

Dans le même temps, le constructeur chinois annonce une montre connectée à usage sportif (à partir de 199 euros) qui utilise tous les systèmes de géolocalisation : GPS, Glonass et Gallileo.