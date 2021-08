Martine au Louvre – Une héroïne de papier, enfantine et souriante…

Bien des auteurs de bande dessinée, d’ailleurs, ont souligné et soulignent encore le talent exceptionnel de Marcel Marlier, le créateur belge de Martine. Entre 1954 et 2011, date de la mort de Marcel Marlier, Martine a vécu quelque 60 aventures, écrites d’abord par Gilbert Delahaye, ensuite par Jean-Louis Marlier. On l’a vue à la ferme, rentrer à l’école, faire du camping, dans la forêt ou en montgolfière… On l’a vue faire le tour du monde, puisque ses aventures ont été traduites dans pas moins de 33 langues, de l’albanais au turc, en passant par le chinois, le russe ou l’arabe.

On ne peut pas nier, c’est vrai, le côté désuet des " aventures " de Martine. Et pourtant, ce sont des petites histoires qui se lisent toujours. Les petites filles des années 50 sont devenues des mères, des grands-mères, voire plus, et ce sont elles qui ont pérennisé cette série, dont les 60 titres sont réédités très régulièrement !

Et je pense aussi qu’on peut dire aussi que cette série dresse un portrait en continuelle évolution d’une société, la nôtre, pendant 57 ans.

Ce sont des petits textes simples, ce sont des illustrations lumineuses, extrêmement variées, qui créent à chaque livre des ambiances empreintes à la fois de réel et d’imaginaire. Ce sont aussi des sentiments et des sensations qui restent universelles : l’amitié, les animaux, la nature, les découvertes, la curiosité et la passion ! Martine plaît encore aujourd’hui, gageons qu’elle plaira encore demain, parce qu’elle est gentille, qu’elle pratique la main tendue, et qu’elle a sans cesse les yeux ouverts sur le monde qui l’entoure.