Martin Scorsese dévoile "The Irishman" avec Robert De Niro, projet pharaonique accouché par Netflix

The Irishman de Martin Scorsese - Bande-annonce VOST (Netflix) - 29/09/2019 Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dirigés par Martin Scorsese : pas étonnant que The Irishman, le nouveau film du réalisateur des Affranchis et de Casino soit l’un des plus attendus de l’année. On espérait qu’il soit présenté au dernier Festival de Cannes, mais le travail sur les effets spéciaux, et notamment sur le visage des acteurs pour qu’ils apparaissent plus jeunes puisque l’histoire se passe sur trois décennies, a apparemment pris plus de temps que prévu, et le film fera finalement l'ouverture du 57e Festival du film de New York, le 27 septembre prochain. Joe Pesci y joue un boss de la mafia de Pennsylvanie, Russell Bufalino, Al Pacino le faleux président du syndicat des doncuteurs routiers (les teamsters) Jimmy Hoffa, et Robert De Niro le bras droit de celui-ci, Frank Sheeran, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale devenu tueur à gages. Le film sera disponible sur Netflix directement à l'automne. #BandeAnnonce