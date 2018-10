Le rédacteur en chef Joan Condijts et le journaliste politique Martin Buxant quittent L'Echo pour développer LN24, un nouveau média sous forme de chaîne d'information en continu. Cette chaîne sera diffusée dès 2019 "à travers plusieurs canaux de diffusion audiovisuels et digitaux", précise le communiqué. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec Telenet, Proximus et Voo.

Martin Buxant et Joan Condijts quittent L'Echo pour développer une chaîne d'information en continu - © Tous droits réservés

Ce projet représente entre 35 et 40 emplois et est soutenu par quatre partenaires privés : Belfius, Besix, Ice-Patrimonial et Giles Daoust (CEO de Daoust et Title Media).

Le départ de Joan Condijts est immédiat. La direction de la rédaction a dès lors déjà entamé la recherche de son remplaçant et espère pouvoir présenter une nouvelle organisation rédactionnelle d'ici décembre. D'ici là, L'Echo sera dirigé par les rédacteurs en chef adjoints Anne-Sophie Bailly et Serge Quoidbach.

Martin Buxant continuera, lui, à faire des interviews politiques et rédigera une colonne hebdomadaire pour le journal. Il ne sera par contre plus présent à la rédaction de façon régulière. Il devient le rédacteur en chef de LN24.