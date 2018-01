Mario Guccio, chanteur de Machiavel, était "renversant de spontanéité"

Mario Guccio, le chanteur du groupe belge Machiavel, est décédé à l'âge de 64 ans. "C'était un homme généreux au sens noble du terme", déclare ce matin Marc Ysaye, batteur du groupe. "C'est quelqu'un qui a tout donné à la musique, tout à ses fans. Sur scène, il était renversant de spontanéité. Il a été l'un des premiers dans les années 70 à se jeter dans la foule et à ne pas hésiter à chanter au milieu des gens."

Mario Guccio avait intégré le groupe en 1977, lors du deuxième album. "J'étais chanteur sur le premier album," explique Marc Ysaye, "mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de show avec un chanteur-batteur. J'étais caché derrière les cymbales. On l'a engagé et ça a été un bonheur".

Il pouvait écrire 40 chansons en une semaine

Marc Ysaye souligne sa "renversante facilité à composer": "Il pouvait écrire 40 chansons en une semaine. Mario était extrêmement attentif au texte, attentif à ce qu'on disait, à ce qu'on ne disait pas. D'ailleurs sur les trois dernières année de sa vie il a écrit plusieursde livres car il avait encore des choses à dire. C'était un artiste complet."

Malade de longue date, Mario Guccio est décédé en Sicile, auprès de ses proches. L'artiste avait été hospitalisé et remplacé temporairement par Marc Ysaye au sein du groupe pour la tournée Early Years, avait annoncé Machiavel sur Facebook le 12 janvier. Quelques jours plus tôt, le chanteur avait lui-même prévenu ses fans qu'il allait être absent "un certain temps sur Facebook et autres réseaux sociaux". "Je vous aime, à très bientôt les amis".

