Marie Laforêt est décédée à l'âge de 80 ans

Elle entame parallèlement également une carrière de chanteuse au début des années 60. C’est l’avènement avec les Vendanges de l’amour, écrit par Danyel Gérard. Suivront les gros succès comme Frantz, Viens sur la montagne et la Tendresse en 1964. La Bague au doigt en 1965, Manchester et Liverpool en 1966. En 1967, c’est la sortie de Ivan, Boris et moi et surtout, en 1968 Que calor la vida.

Sa carrière a débuté lors de sa participation au concours "Naissance d’une étoile" d’Europe no 1 en 1959. Elle commence sa carrière aux côtés d’Alain Delon et Maurice Ronet dans " Plein Soleil " de René Clément. Elle obtiendra ensuite plusieurs rôles, dont celui de la " Fille aux yeux d’or " de son mari Jean-Gabriel Albicoco. Le nom du film lui restera collé à la peau toute sa vie. Elle jouera aussi avec Charles Aznavour.

World music, littérature et galerie d’art

À la veille des années 70, elle devient la représentante de la "world music" en France. Ce qui la mènera à l’Olympia en 1969. Mais ses nouveaux textes ne plaisent pas à sa maison de disques CBS, et la chanteuse doit revenir à un style plus populaire. Le début de la décennie 70 marque les grands succès que seront Viens, viens, et Mais je t’aime, et surtout Cadeau, en 1974 et Il a neigé sur Yesterday, en 1977, en hommage aux Beatles.

Commence alors, pour elle nouvelle vie, à Genève où elle écrit et tient une galerie d’art. Elle sera alors connue comme commissaire-priseur5. Avec un retour au cinéma en 1979 dans Flic ou voyou avec Jean-Paul Belmondo et Michel Galabru.