Mariage de Meghan et du prince Harry: quelque 370.000 personnes devant le petit écran en Belgique francophone

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a rassemblé quelque 370.000 personnes devant le petit écran en Belgique francophone (entre 9H30 et 15H00), soit 221.667 téléspectateurs sur la Une et 148.876 sur RTL TVI.

"Le dispositif complet sur La Une (la diffusion du mariage + le documentaire "Quand Harry rencontre Meghan") a permis à La Une de toucher (durant au moins 15 minutes) 943.367 téléspectateurs", précise la RTBF.

En Flandre, 301.007 personnes en moyenne ont suivi l'événement entre 12H00 et 13H00 sur Eén (VRT) et 417.643 après le journal de la mi-journée. Sur Canvas (VRT également), le mariage a attiré 271.387 spectateurs, avec un pic à 440.419 entre 12H00 et 13H00 et un pic à 532.975 par la suite.

Pendant le journal de VTM de 13H00, la diffusion en direct a elle été reprise par Q2 (Medialaan) et rassemblé 437.516 spectateurs.

Par ailleurs, 902.813 Flamands ont regardé au moins 5 minutes de suite les noces en direct sur VTM, contre 895.366 sur VRT, soit 1,8 million au total.