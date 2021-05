Mandat d'arrêt dans un Etat américain contre Marilyn Manson pour agression

La police de l'Etat américain du New Hampshire a émis un mandat d'arrêt contre Marilyn Manson pour agression.

L'artiste, dont le nom légal est Brian Warner, est recherché à Gilford car il est soupçonné de deux chefs d'accusation d'agression simple, a déclaré le département de police de la ville dans un post Facebook.

Les policiers ont déclaré que l'incident de 2019 impliquait un vidéographe.

La police a déclaré que Marilyn Manson et sa représentation étaient au courant des accusations depuis "un certain temps", mais que l'homme n'est pas retourné au New Hampshire pour les affronter.

Dans d'autres dossiers, plusieurs femmes, dont les actrices Evan Rachel Wood et Esme Bianco, ont accusé le rockeur de 52 ans de les avoir agressées sexuellement et physiquement. C'est ici le département du shérif du comté de Los Angeles qui enquête sur ces abus présumés.