Malade, Arno donne un dernier concert au Trianon de Paris avant son opération

"C’est magnifique". Toujours en forme, Arno a enchanté le public du Trianon, à Paris, pour la dernière fois avant un petit bout de temps. Ce mardi, l’artiste rock né à Ostende faisait un petit tour dans la capitale française avant d’interrompre sa tournée.

Atteint d’un cancer du pancréas diagnostiqué en novembre, Arno a dû reporter en catastrophe treize concerts de sa tournée "Santeboutique" en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Il va devoir être opéré et subir une nouvelle chimiothérapie à Bruxelles, qui va l’éloigner des scènes pour au moins six semaines.

Pourtant, de sa maladie, il n’en a nullement été fait allusion ce mardi. En grande forme, le chanteur de 70 ans a offert une prestation d’une heure trente sans interruption, devant une salle complète. Un public avec qui il affirme "ne faire plus qu’un et cela me rend fort. Je demande aux gens de me donner cette force… Et j’emporterai cette énergie avec moi, je peux la transcender."

Si le chanteur est "vivant aujourd’hui", c’est bien grâce à l’amour de son public.