Maître Gims aurait-il copié le clip de l'artiste belge Charlotte Abramow?

Le 8 mars dernier, la photographe et réalisatrice belge, Charlotte Abramow, diffuse son clip "Les Passantes" de Georges Brassens. Un poème qu'elle décide de mettre en images pour en faire une ode à la féminité. Un mois et demi plus tard, le chanteur Maître Gims sort son dernier titre "La Même" (ironie ?) en featuring avec Vianney, autre nom connu de la variété française. Entre les deux styles musicaux, aucun rapport. Par contre, les clips se ressemblent étrangement. Alors, hasard ?

Si cela fait déjà un mois que le clip de Maître Gims est disponible sur YouTube, la réalisatrice des clips d'Angèle ("La loi de Murphy" et "Je veux tes yeux") a attendu lundi après-midi pour s'exprimer sur les réseaux sociaux (Maître Gims et Vianney ne figurant peut-être simplement pas dans le top de sa playlist). Instagram, Twitter, l'artiste interpelle avec humour et une pointe d'ironie le chanteur français, images des deux clips à l'appui.