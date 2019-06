Mais qui se cache derrière Copycomic? Baptiste Lecaplain et Kheiron réfutent les accusations

Depuis son lancement en 2017, la chaîne "Copycomic" sur Youtube n'en finit pas de faire parler d'elle dans le milieu des humoristes français. D'abord pour le thème de ces vidéos. Leur contenu vise à démontrer le plagiat de certains humoristes français. Jamel Debbouze, Michael Youn ou encore et surtout Gad Elmaleh ont été pointés du doigt par les créateurs de la chaîne. Face à ces accusations, ces humoristes ont donc tenté de lever le voile sur qui se cache derrière ces vidéos. Depuis 2017, plusieurs personnalités françaises ont déclaré avoir percé le mystère.

Dimanche, Sandra Sisley, l'épouse de Tomer Sisley l'un des premiers à avoir été épinglés dans les vidéos de Copycomic, a annoncé que les auteurs de la chaîne Youtube étaient Kheiron et Baptiste Lecaplain, eux-mêmes tous deux humoristes. Tout débute sur Instagram avec ce message de Sandra Sisley accompagné de la photo de Kheiron, publié sur son profil : "Bisous @kheiron. Identifié. On sait… La bise à @baptistelecaplain également. #LeKarmaVaFaireSonTafCommeDHab".

Ce message fait rapidement le tour de la Toile, et plusieurs humoristes croient en la véracité des propos de Sandra Sisley. A l'image de Philippe Lellouche, comédien et metteur en scène français, qui a aussitôt incendié Kheiron sur son compte Twitter: " #Copycomic c’est lui??!! ⁦ @MrKheiron ⁩ Mon Dieu...Quand la délation (anonyme) vient au secours du manque de talent ... Ce sera l’histoire d’un petit humoriste qui voulait briser les carrières de ceux avec lesquels il ne pouvait pas rivaliser..."

Michel Lumbroso, le producteur français et metteur en scène d'une pièce de théâtre dans laquelle joue Gad Elmaleh et Philippe Lellouche précisément, parle même de "traître" pour qualifier Kheiron. "Il semblait que @MrKheiron était le chouchou des media : étaient-ils complices ou bien vont-ils avoir le courage de réagir et le mettre hors jeu ? Hors d’état de nuire ? Le monde des comiques a besoin de purger ses traîtres", a-t-il écrit. L'ambiance semble, pour le moins, glaciale dans le monde de l'humour en France.