Mai 68: la fille de la photo et la jurisprudence du droit à l'image

Celle qui a une expérience dans le mannequinat repère les photographes autour d'elle. "Instinctivement, je me redresse, mon visage se fait plus grave, mon geste plus solennel." L'instant n'échappe pas au photographe Jean-Pierre Rey. Le magazine américain Life achète la photo qui parait le 24 mai. D'autres journaux suivront... pendant des décennies.

Le 13 mai 1968, Caroline de Bendern participe à une manifestation à Paris. Le cortège se trouve alors place Edmond Rostant, dans le 6e arrondissement, et se dirige vers la place de la Bastille. La jeune femme a mal aux pieds, elle monte sur les épaules d'un camarade, l'artiste Jean-Jacques Lebel, puis s'empare d'un drapeau qu'on lui tend. "Le drapeau vietnamien me convient comme le symbole d'une guerre que toute la jeunesse dénonce", se souviendra-t-elle en 1997 dans une interview au journal Le Monde.

Elle apparaît par dessus la foule, le bras levé, un drapeau vietnamien dans la main, le regard tourné vers l'horizon. Elle est sur les épaules d'un homme dont on ne voit pas le visage. Une photo de 1968 comme il en existe des milliers. Une photo qui, pourtant, sortira du lot. Certains y verront un lien avec la Marianne peinte par Delacroix en 1830. Au-delà de l'icône et du mois de mai où elle fut prise, cette photo a une histoire.

Mais Caroline de Bendern n'est pas n'importe qui. Issue d'une famille aristocrate, son grand-père est comte de Bendern. Quand il découvre sa petite-fille dans la presse, il lui coupe les vivres. "Il était fou de rage. Nous nous sommes engueulés. (...) Je suis partie en claquant la porte. (...) Quelques mois plus tard on m’a prévenue qu’il était très malade, agonisant. (...) Il est mort peu après."

Toutes les années "en huit" qui suivront, la photo de Caroline surgit ici et là. A la couverture d'un livre signé Patrick Poivre d'Arvor en 78, en Une de Paris-Match en 1998... A plusieurs reprises, Caroline attaque en justice l'agence Gamma, qu'elle accuse d'avoir vendu sa photo sans son autorisation. Sans succès. Et sans rancune aussi, à en juger par une photo prise en avril 1998 et vendue par l'agence... Getty Images. Un exercice qu'elle reproduira exactement 10 ans plus tard.