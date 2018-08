Madonna fête ses 60 ans: retour sur sa carrière musicale en 5 chansons

La Madone aux millions d'albums vendus fête ses 60 ans ce 16 août. Celle qu'on ne présente plus compte autant de hits que de succès. Impossible de répertorier, ni même de choisir, parmi la discographie kilométrique de Madonna. Pourtant, la rédaction de la RTBF se prête à l'exercice et vous propose cinq chansons qui ont marqué la carrière de la Queen of Pop.

Like a Virgin (1984) Qui ne pense pas à Like a Virgin quand on lui demande de citer une chanson de Madonna ? C'est sur son deuxième album, qui la rendra mondialement connue, que cette chanson sortie en 1984 figure. Des millions d'albums se vendent partout sur le globe, les jeunes filles copient son style et sa coiffure, les radios passent ses musiques en boucle : une star est définitivement née.

La Isla Bonita (1986) L'histoire aurait pu être très différente puisque initialement cette chanson n'était pas destinée à Madonna, mais à... Michaël Jackson ! Finalement, c'est Madonna qui héritera du titre à consonance hispanique et c'est elle aussi qui retravaillera les paroles pour en faire "un hommage à la beauté du peuple latin" comme la chanteuse aime l'expliquer.

Don't cry for me Argentina (1996) Loin d'être la première chanson à laquelle on pense quand on mentionne Madonna, elle marque pourtant une époque et surtout une partie différente de la carrière de la chanteuse. Tirée de la comédie musicale Evita, la version de Madonna vient, elle, du film du même nom dans lequel elle a joué. Loin d'être sa seule apparition au cinéma puisque la Madonne comptabilise une vingtaine de petits rôles.

Me against the music ft. Britney Spears (2003) La plus célèbre des chanteuses américaines est également connue pour ses featurings en tous genres, souvent surprenants. Début des années 2000 par exemple, Madonna signe un titre avec celle qu'on pensait être sa digne héritière (mais en fait pas tellement) : Britney Spears (qui est quand même affublée du titre de Princesse de la Pop). On se souvient aussi du plus célèbre des baisers entre les deux chanteuses lors d'une cérémonie des MTV Awards en 2003. Parce qu'être Madonna, c'est aussi être dans la provocation dès que l'occasion se présente.

Hung Up (2005) Madonna rentre dans une salle de danse déserte, elle allume la radio et la musique envahit la pièce. Rapidement, le rythme entraînant rappelle quelque chose à celui qui l'écoute. Et pour cause : c'est un sample de la chanson Gimme! Gimme! Gimme! du groupe aussi mythique que La Madonne, ABBA. Soupçonnée brièvement d'avoir plagié, Madonna se justifie et promet d'avoir demandé personnellement la permission aux compositeurs et aux membres du groupe. À presque 50 ans, la chanteuse est encore en pleine forme et elle le prouve :

Le saviez-vous? La première chanson de Madonna est... Everybody. Cette chanson ne vous dit pas forcément quelque chose pourtant, c'est le premier single de Madonna. Sorti en 1982, la chanson connaît son petit succès, mais qui reste insignifiant par rapport à la carrière monumentale que connaîtra l'artiste durant de longues années.