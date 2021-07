Madagascar: RSF dénonce une campagne de discrédit contre une journaliste

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé une "campagne de dénigrement" des autorités à Madagascar, contre une journaliste qui travaille pour plusieurs médias internationaux.

Gaëlle Borgia, lauréate du prix Pulitzer pour une enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle malgache de 2018, "fait l'objet d'une campagne destinée à la discréditer", selon un communiqué de l'ONG jeudi.

Dans une vidéo publiée sur Facebook le 21 juin, la journaliste montre des habitants écrasés par la famine qui dévaste le sud de l'île, en train de manger des chutes de cuir issues de la peau de zébu, normalement utilisée pour fabriquer des sandales.

Les autorités locales l'ont accusée quelques jours plus tard, dans un communiqué, de "colporter de fausses informations", "insulter la culture locale" et de s'appuyer sur le malheur des populations "pour tenter de briller publiquement".

Dans la foulée, la radio télévision nationale (TVM) a diffusé une séquence mettant en scène les même témoins que ceux interrogés par Gaëlle Borgia. Mais cette fois, ils expliquaient avoir été achetés par la journaliste pour manger du cuir.

Ce que la journaliste a démenti en retournant les interroger. Ils ont alors déclaré à sa caméra avoir été menacés par des hommes armés d'un couteau et payés afin de faire ces déclarations contre elle.

"Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les tentatives grossières et mensongères de discréditer le travail de cette journaliste", a condamné RSF. L'ONG a également mis en garde contre la mise en danger de cette journaliste "reconnue pour son sérieux et son professionnalisme".

Madagascar a perdu trois places dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF, et occupe désormais la 57e position sur 180 pays.